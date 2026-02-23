Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan ayı kapsamında düzenlediği etkinlikler, her yaştan vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor. Osmangazi Meydanı'nda sahnelenen Hacivat ile Karagöz Gölge Oyunu gösterisi, soğuk havaya rağmen çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayı boyunca Osmangazi ve Üftade Meydanı'nda vatandaşları çeşitli organizasyonlarla buluşturan Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Osmangazi Ramazan Sokağı' etkinlikleri, renkli programlara ev sahipliği yaptı. Ramazan'ın dördüncü akşamında Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen Hacivat ile Karagöz Gölge Oyunu, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyalogları minik izleyicileri kahkahaya boğarken, aileler de gösteriden büyük keyif aldı.

Bunun yanı sıra kurulan stantlar, geleneksel Ramazan lezzetleri, sahne gösterileri, ailelere yönelik birbirinden renkli etkinliklerle Osmangazi ve Üftade Meydanı'nda adeta bayram havası yaşandı.

Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen Hacivat ile Karagöz Gölge oyunu gösterisini izlemekten büyük keyif aldıklarını belirten çocuklar, 'Osmangazi Meydanı'nda her akşam birbirinden özel etkinlikler düzenleniyor. Biz de bu güzel etkinleri izlemek için her akşam meydana geliyoruz. Ramazan akşamları Osmangazi Belediyesi sayesinde çok güzel ve keyifli geçiyor. Bu güzel programları düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı. Ramazan ayı boyunca Osmangazi ve Üftade Meydanlarında çocuklar ile ailelerine yönelik etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.