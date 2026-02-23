Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kalaba Kent Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Etkinlik alanında çocuklarla yakından ilgilenen Özarslan, oyun alanlarındaki eğlenceye ortak oldu, stantlardaki esnafa ise hayırlı işler diledi.

RAMAZANIN RUHUNU YAŞATAN ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Ramazan Sokağı'nda her akşam kum sanatı, Hacivat-Karagöz, meddah ve illüzyon gösterileri düzenleniyor. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının tasavvuf müziği ve ney dinletileri ise ramazan akşamlarına ayrı bir renk katıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında yüz boyama, şapka yapımı, kitap ayracı tasarımı ve hatıra fotoğrafı için bıyık yapımı gibi atölyeler gerçekleştiriliyor. Türk bayraklı bileklik ve magnet yapımı etkinlikleri de alanda yer alıyor. Ramazana özel hazırlanan 30 günlük takvimle çocuklara farklı etkinlik önerileri sunuluyor.

OYUNCAKLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR

Etkinlik alanında kurulan mini lunaparkta çarpışan otolar ve oyuncaklar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kapalı alanda oluşturulan oyun parkurlarında ise jungle, fun city ve trambolin aktiviteleri düzenleniyor. Ayrıca kurulan stantlarda geleneksel ürünlerin satışı da yapılıyor.

BAĞLUM VE ATAPARK'TA DA ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Kalaba Kent Meydanı'nın yanı sıra Bağlum Meydanı ve Atapark Otobüs Son Durağı'nda da ramazan etkinlikleri devam ediyor. Ücretsiz olarak düzenlenen programlarda vatandaşlar, kültürel ve sosyal içerikli ramazan etkinliklerinin keyfini çıkarıyor.