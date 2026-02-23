Artvin'de Deriner Barajı yakınlarında yaralı halde bulunan Sakallı Akbaba, tedavisinin ardından GPS verici takılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

ARTVİN (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Artvin'de yaralı halde bulunan bir Sakallı Akbaba'nın tedavi edilerek yeniden doğaya kazandırıldığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, Deriner Barajı yakınlarında duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan sakallı akbaba ekiplerce teslim alınarak tedavi altına alındı. Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından kuşa takip ve izleme amacıyla GPS verici takıldı.

Uzman ekipler, sakallı akbabayı ait olduğu doğal yaşam alanına yeniden bıraktı. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, duyarlılık gösteren vatandaşa teşekkür etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının korunması ve izlenmesine yönelik bilimsel temelli uygulamaların devam edeceğini belirtti.

