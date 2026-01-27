Osmangazi Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Yenibağlar Mahallesi'ne yeni bir OSMEK Kurs Merkezi kazandırdı. Sanata ve sanatçıya verdiği önemle dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, 29'uncu OSMEK Kurs Merkezi'nin açılışını coşkulu bir törenle gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Yenibağlar OSMEK Kurs Merkezi'nin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece, Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Nursel Şahintürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından kurs merkezini gezen Başkan Erkan Aydın, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkezde el sanatları, el mefruşatı, el nakışı ve dikiş branşlarında 4 sınıfta, haftanın 5 günü toplam 60 kursiyere eğitim verilecek.

'BİN 200'E YAKIN KURSİYERİMİZ VAR'

Yeni kurs merkezinin hayırlı olmasını dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Bu merkezle birlikte 29'uncu OSMEK Kurs Merkezi'ni açmış bulunuyoruz. Şu anda toplamda bin 200'e yakın kursiyerimiz var ve bunun yüzde 95'ini kadınlar oluşturuyor. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi, bu kurslar kadınlarımızın hem sosyalleşmesine hem de yeni beceriler kazanmasına büyük katkı sağlıyor. Demirtaş'taki OSMEK kursumuzdan 69 yaşında okuma yazma öğrenen bir kursiyerimiz, kitap yazacağını söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen, öğrenme heyecanını sürdüren insanlarımız var. Yeter ki biz onlara imkan sunalım. İnşallah, Yenibağlar OSMEK Kurs Merkezi de başta kadınlarımız olmak üzere Yenibağlar'a, Osmangazi'ye ve Bursa'ya önemli katkılar sağlayacak' şeklinde konuştu.

Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Nursel Şahintürk ise, uzun süredir talep ettikleri OSMEK Kurs Merkezi'ni mahallelerine kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.