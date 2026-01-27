Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il dışından Kocaeli'ye tedavi amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarına da kapılarını açıyor. İzmit merkezde hizmet veren konaklama merkezi, sunduğu otel konforundaki hizmetlerle misafirlerin yüzünü güldürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hasta ve hasta yakınları için hayata geçirdiği konaklama merkezinde, il dışından gelen misafirler güvenli ve konforlu bir ortamda ağırlanıyor. İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan merkez, aynı anda 65 kişiye hizmet verebiliyor. Merkezde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği sunulurken, misafirlerin ihtiyaçlarına yönelik öz bakım hizmetleri de sağlanıyor.

Bolu'dan gelerek Kocaeli Üniversitesi'nde oksijen tedavisi gören Mustafa Dursun, konaklama merkezinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: 'Bu yaşıma geldim, Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyonla karşılaşıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan personele kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetin tüm belediyelere örnek olmasını istiyorum. Her şey dört dörtlük.'

Sunulan hizmetin çok özel olduğunu vurgulayan Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bu hizmet sadece Kocaeli halkına değil, dışarıdan tedavi için gelen herkese sunuluyor. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri, temizlik, personelin çalışkanlığı ve güler yüzü gerçekten takdire şayan. Buraya gelen vatandaşlar mağdur olmaktan kurtuluyor. Ben Bolu'dan geldim, kalacak yerim yoktu ve maddi imkânım sınırlıydı. Burada bir ay kalacağım. Belediyenin bu hizmetini duyunca başvurdum ve kabul edildim. Allah hepsinden razı olsun.'