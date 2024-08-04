Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD), Osmangazi Belediyesi'ne katlı akıllı otopark ve ilçede riskli bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri konusunda destek vereceğini duyurduBURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı yönetim kurulu üyeleri ile ziyaret eden ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Osmangazi’nin iki önemli sorunu için proje önerilerini sundu.

ANASİAD yönetim kurulu üyeleri, Hüseyin Fırat Yıldırım, Kuddusi Niğdelioğlu, Kürşat Erbay ve kurumsal iletişim danışmanı İbrahim Çoban ile birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret eden Başkan Hakan Birkan, ilçede yaşanan otopark sorunu ve riskli bölgelerde yapılacak kentsel dönüşüm projelerinde destek olacaklarını açıkladı.

Ziyarette konuşan Başkan Birkan, Osmangazi’nin 1 milyonu aşan nüfusuyla birçok ili geride bırakan önemli bir ilçe olduğunu belirtti. Bursa’nın kalbi olarak nitelendirdiği Osmangazi’de, yoğun nüfusun yanı sıra geçmişten gelen plansız kentleşmenin sancılarının yaşandığını vurgulayan Birkan, “Osmangazi’nin otopark sorununa çözüm olacak katlı akıllı otopark projemiz var. Çok küçük alanlarda tam otomasyon sistemli bu proje konusunda belediye bütçesinden kaynak çıkmadan yap-işlet-devret yöntemiyle ilçenin bu önemli sorununa çözüm sunmak isteriz” dedi.

Hakan Birkan, Bursa’nın en eski yerleşim yeri olan Osmangazi’de yıllarca plansız ve çarpık kentleşme yaşandığını belirterek, “Sayın Erkan Aydın, olası bir depremde büyük bir felaket yaşanmaması için kentsel dönüşüm hamlesi başlatmak için harekete geçti. ANASİAD olarak kentsel dönüşüm konusunda da çok önemli projelerimiz var. Osmangazi’nin planlı bir yerleşim merkezi olması için her türlü desteğe hazırız” dedi.

ANASİAD'IN HEDEFLERİ VE İŞ BİRLİĞİ

Hakan Birkan, ANASİAD’ın farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarını bünyesinde barındıran önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, Bursa’daki yerel yönetimler ve bürokrasi ile şehrin gelişmesine katkı sunacak, ekonomik açıdan kalkınması için her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Aydın'ın Görüşleri

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ANASİAD yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu ifade etti. Bursalı saygın iş insanlarını bünyesinde barındıran ANASİAD’ın, kent ve Bursa’nın gelişmesi ve yaşadığı sorunların çözülmesi için her türlü proje ve önerisine açık olduklarını söyleyen Başkan Aydın, “Osmangazililer, bizleri Bursa ve ilçemize hizmet etmek için iş başına getirdi. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için dolu dolu projeler hazırladık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri de hızla çalışıyoruz. İlçemizin çağdaş bir yapıya bürünmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının vereceği desteği çok önemsiyoruz” dedi.

Akıllı Otopark ve Kentsel Dönüşüm Projeleri

ANASİAD’ın akıllı otopark projesini önemli bulduklarını ve yaşanan otopark sorununa çözüm olabileceğini belirten Erkan Aydın, Osmangazi’nin her köşesini güvenli binalarla donatmak istediklerini de ifade etti. Bunun için planlama çalışmalarına hızla başladıklarını vurgulayan Başkan Aydın, “Beş bölgede hızlı şekilde planlamalara başladık. Bunları vakit geçirmeden tamamlayıp, riskli alanlarda insana yakışan modern ve çağdaş bir Osmangazi yaratmak istiyoruz. Bu konuda ANASİAD’ın vereceği destek bizim için önemli. Kentsel yenileme değil, kentsel dönüşüm hedefimize ulaşmak için her türlü öneriye açığız” dedi.