Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında Yiğitali Mahallesi’nde iki kaçak yapıyı daha yıktı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçede kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Yiğitali Mahallesi’nde tespit edilen iki kaçak yapının daha yıkımını gerçekleştirdi.

Birinci derece doğal sit alanında yapıldığı belirlenen prefabrik yapı ile çevresine örülen duvar ve aynı mahallede inşa edilen taş duvar, belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Çalışmalar sırasında tüm güvenlik önlemleri alınırken, doğal sit alanı kaçak yapılardan temizlendi.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, ilçenin doğal ve kültürel dokusunu korumak için kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.