Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin emeklilerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla açtığı Koğukçınar Emekliler Lokali, kısa sürede emeklilerin vazgeçilmez mekanı haline geldi. Bu lokalde çay fiyatı 5 TL.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin emeklilere yönelik sosyal projeleri kapsamında hayata geçirdiği Koğukçınar Emekliler Lokali, kısa sürede mahallenin en çok ziyaret edilen alanlarından biri haline geldi.

Geçtiğimiz hafta törenle hizmete açılan lokal, emeklilerin sosyal hayata katılımını artırmak, onlara huzurlu ve ekonomik bir ortam sunmak amacıyla tasarlandı.

Her gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet veren Koğukçınar Emekliler Lokali’nde çay fiyatı ise 5 TL.

Lokali ziyaret eden mahalle sakinleri, uygun fiyatlar ve huzurlu ortamdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Osmangazi Belediyesi, emeklilerin sosyal hayata daha fazla katılabilmeleri adına ilçenin farklı noktalarında benzer projeleri hayata geçirmeye devam edecek.