Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan Kolektif Okuma etkinliğinin ilk konuğu Yazar Ahmet Şevki Şakalar oldu. Okurlarıyla buluşan Şakalar, yeni kitabı Bahtiyar Yokuşu üzerinden, ‘Bir hikâye kitabı nasıl okunur?’ temalı söyleşi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kültür-sanat alanındaki faaliyetlere büyük önem veren yerel belediye, geniş bir yelpazede etkinlikleri sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kolektif Okuma etkinliği, edebiyat tutkunlarını bir araya getirerek, samimi bir ortamda kültürel paylaşımlar yapma fırsatı sunuyor.

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuğu Yazar Ahmet Şevki Şakalar, oldu. Yeni kitabı, Bahtiyar Yokuşu'nun yazılış sürecinden bahsedip, kitaptaki hikayeler hakkında ipuçları veren Şakalar, katılımcıları edebiyat dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarttı.

Kitapseverler tarafından büyük ilgi gören Bahtiyar Yokuşu’nun içeriği hakkında bilgi veren Şakalar, şunları söyledi: “Bahtiyar Yokuşu, Anadolu’nun küçük çocuklarının büyük hikayesidir. Metropoldeki insanın baş döndürücü gündelik hayatını ve herkesin kendi hayatından örnekler bulabileceği sahici bir anlatı çıkınıdır. O çıkında, küçük ayrıntılarda gizli derin hikayeler, yolculuklardan taşan zaman kırıntıları, modern çağın açmazları, son tahlilde insanın bitmeyen ve dinmeyen büyük hikayesidir. Bahtiyar Yokuşu, yazarın yazı yolculuğudur, anlam arayışıdır, insanı arama ve hakikati bulma yolculuğudur.”

Ahmet Şevki Şakalar, bir hikayenin kitap sayfalarına girene kadar geçirdiği evrelerin yanı sıra bir yazarın yazma nedenini, arayışlarını ve çağının tanığı olup olmamakla ilgili görüşlerini katılımcılar ile paylaştı. Asıl önemli olan hikaye, roman, şiir, deneme veya sanatın herhangi bir türünde eser vermek değil; bu dünyaya güzel hatıralar bırakmaktır diyen Şakalar, iyi insan olmak ve iyi insanların arasında olmanın çok daha kıymetli bir şey olduğunu vurguladı. Şakalar, program sonunda sanata ve kültüre duyarlılıkları sebebiyle Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Kolektif Okuma etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.