Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitim yardımlarının yeni dönemde de sürdürüleceğini belirterek, desteklerin öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamayı ve ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

Eğitim yardımları kapsamında öğrencilere; kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi temel okul ihtiyaçları ulaştırılıyor. Taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için ise barınma, taşıma ve yemek giderlerine yönelik destek sağlanıyor. Bakan Göktaş, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere hazırlık materyali desteği verildiğini, gezi ve sportif faaliyetlere katılımın da teşvik edildiğini aktardı.

Üniversite öğrencilerine ve ailelerinden uzakta okuyanlara destek

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında bulunan Türk öğrencilere yönelik yardımların sürdüğünü belirten Göktaş, ailesinden uzakta örgün eğitime devam eden öğrencilerin ulaşım giderlerinin de karşılandığını ifade etti. Bu kapsamda öğrencilere, ailelerinin yanına gidip dönebilmeleri için yılda 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplam 4 bilet desteği sunuluyor.

2021'DEN BU YANA 6 MİLYAR LİRA KAYNAK

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi ilköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine yönelik eğitim yardımlarında etkinliği artırmaya önem verdiklerini vurgulayarak, 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV'lere yaklaşık 6 milyar lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde de Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı kapsamında yaklaşık 92 milyon lira kaynak sağlandığını kaydetti.

Bakan Göktaş, eğitim yardımlarının temel hedefinin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatını desteklemek ve ailelerin eğitim giderlerini azaltmak olduğunu belirterek, 'Daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz' dedi.