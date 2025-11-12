Bursa Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Küçük Yazarlar Atölyesi'nde çocuklar, oyunlar eşliğinde öğrenerek, hayal güçlerindeki dünyayı kağıda döküyor.

BURSA (İGFA) - Çocukların geleceğine ışık tutan projeleriyle öne çıkan Osmangazi Belediyesi, Küçük Yazarlar Atölyesi'ni sürdürmeye devam ediyor.

Yazarlık Atölyesi Eğitmeni Pelin Yılmaz eşliğinde her hafta Emek Yetenek Evi'nde bir araya gelen minikler, farklı konularda hayal güçlerini kullanarak kendi hikayelerini oluşturuyor. İlk hafta hikaye oluşturmanın ilk adımlarını, ikinci hafta ise mekan unsurunu öğrenme fırsatı yakalayan çocuklar, oyunlarla hikayelerini zenginleştirirken ortaya renkli dünyalar çıkarıyor.

'ANA FAKTÖR ÇOCUKLARIN HAYAL GÜÇLERİNİ HAREKETE GEÇİRMEK'

Atölyenin 4 haftalık bir süreci kapsadığını belirten Eğitmen Pelin Yılmaz, çocukların hayallerindeki yaratıcılığı ortaya çıkardıklarına işaret etti. Miniklerin tamamen kendilerinin ürettiği bir hikayeyi kaleme aldıklarını ifade eden Yılmaz, 'Her hafta çocuklar kendi hikayelerini sıfırdan yaratıyor. Bu süreçte bir yandan karakterlerini oluşturuyor, bir yandan da mekanlarını hayal ediyorlar. Hikayeleri tamamen kendi dünyalarından doğuyor; bazen bir oyunla, bazen de basit bir soruyla yola çıkıyorlar. Her hafta yeni şeyler öğrenip biraz daha gelişiyorlar' dedi.

Atölye Eğitmeni Pelin Yılmaz, etkinliklerdeki amaçlarını ise 'Ana faktör çocukların hayal güçlerini harekete geçirmek; okumayı, yazmayı ve sanatı sevdirmek' şeklinde açıkladı.