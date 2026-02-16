Osmangazi Belediyesi, çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamak ve sporu günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda farklı mahallelerden gelen genç taraftarlar, Bursaspor-Kırklarelispor karşılaşmasını tribünden izleyerek maç heyecanını ilk kez deneyimledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesine bağlı Alacamescit, Orhanbey, Hocaalizade, Hürriyet Adalet ve Pınarcık mahallelerinden katılan çocuklar, yeşil-beyaz renklere bürünen statta tezahüratlarla takımlarına destek verdi. İlk kez stadyum atmosferini soluyan genç taraftarların mutluluğu yüzlerinden okunurken, ortaya çıkan renkli görüntüler dikkat çekti. Bursaspor'un Kırklarelispor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyet, tribünlerdeki heyecanı daha da hareketlendirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlenen organizasyon çocukların gelişimlerine katkı sağlarken, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar ise Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti.