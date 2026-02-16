Türkiye Büyükler, Para Karate, Deaf Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Bakırköy Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Zeyna Gaballa Türkiye Şampiyonu olurken, Kadir Furkan Genç Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular, ilçeye büyük gurur yaşattı.

Aynı organizasyonda yarışan Kadir Furkan Genç ise kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elde edilen derecelerle Bakırköy Belediyesi Spor Kulübü, hem ilçeyi hem de İstanbul'u başarıyla temsil etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, sporcuların ulusal arenadaki başarılarının artarak devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.