Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler Türkiye Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya kazandı

BURSA (İGFA) - Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler, Para-Karate, Deaf-Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler önemli başarılara imza attı.

12-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyükler Karate Türkiye Şampiyonası'nda elemeleri başarıyla geçen Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler müsabakalar sonunda 3 altın, 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandılar. Manisa Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen ve 800'e yakın sporcunun yer aldığı şampiyonada 3 final yapan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler bu müsabakalardan galibiyetle ayrılarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştılar.

Büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Umut Eren Gündoğ +84 kiloda, Elif Güneş 68 kiloda ve Enes Sad Beşbadem ise katada Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Organizasyonda mücadele eden diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karatecilerden Kübra Yazıcı 50 kiloda, Muhammed Hamza Onur Yazıcı 67 kiloda ve İsa Emir Balcı ise 84 kiloda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Bu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler şampiyonayı 6 madalyayla tamamlamayı başardı.