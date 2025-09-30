Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin personelin motivasyonunu artırmak ve birimler arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla bu yıl 13’ncüsünü düzenlediği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, 16 müdürlükten 192 personelin katılımıyla start aldı. Altınova Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın açılış maçı Gençlik Gücü ile Temizlik İşleri arasında yapıldı.

Başlama vuruşunu Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan’ın yaptığı karşılaşmada, Temizlik İşleri rakibini 6-2 skorla yenmeyi başardı. Günün diğer maçlarında ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Real Gençlik’i 7-4, Afet İşleri Müdürlüğü Zabıta’yı 5-0, Real Mali FK Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü 4-1 skorla yenerek fark yarattı.

Turnuvanın büyük bir coşkuyla başladığını belirten Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, “Sosyal hayatımızda spora her zaman yer vermeliyiz. Böyle bir turnuvayla çalışma arkadaşlarımızın bir araya gelmesi, motivasyon ve birlik ruhu açısından büyük önem arz ediyor. Bu yıl oldukça çekişmeli geçecek turnuvamızın A ve B gurubunu ilk 4 içerisinde bitirecek olan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının ardından finale çıkacak iki takım, turnuvada şampiyon olabilmek için ter dökecek. Kazanan dostluk ve dayanışma olsun. Tüm birimlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.