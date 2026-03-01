Ramazan ayının manevi havasını tüm Osmangazi'de yaşatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın tarihi Abdal Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sahur yaptı. Tarihi meydanda düzenlenen sahur programında Başkan Aydın, tezahüratlarla karşılandı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı 'Başkan Erkan Aydın' sloganıyla inletti. Meydanda sahur yapan vatandaşları tek tek gezerek, onlarla sohbet eden Başkan Aydın, ardından Tarihi Taş Fırın'da sahur için meydana gelenlere simit ve çay ikramında bulundu.

Yoğun katılımın olduğu sahur programında vatandaşlar Başkan Erkan Aydın'la sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Soğuk havaya rağmen tarihi bir kalabalığın olduğu meydanda birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan'ın manevi havası en güzel şekilde yaşandı. Başkan Erkan Aydın öncülüğünde gerçekleştirilen sahur programına CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Aydın, simit ve çay ikramından sonra Abdal Meydanı'nda vatandaşlarla sahur yaptı.

Bursa'nın simgelerinden tarihi Abdal Meydanı'nın her sene olduğu gibi bu sene de sahurda yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Ramazan ayında Osmangazi Belediyesi olarak her gün 8 ayrı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımızı iftar sofrasında buluşturuyoruz. Bu gecede vatandaşlarımızla tarihi Abdal Meydanı'nda sahur programında bir araya geldik. Muazzam bir kalabalık var, tarihi meydanda vatandaşlarımıza simit ve çay ikramında bulunduk. Ramazan ayının manevi havasını düzenlediğimiz programlarla tüm Osmangazi'de yaşatmaya çalışıyoruz. Tarihi meydanda Bursalılarla bir araya gelerek sahur yapmak çok keyifliydi. Ramazan boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Programa katılan vatandaşlar ise Tarihi Abdal Meydanı'nda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'la sahur yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

