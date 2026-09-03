Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hem üreticiye can suyu olmaya hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında durmaya devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam ilçesinde bir dizi temas ve incelemede bulundu. Mazot kart dağıtım törenine katılan Başkan Çavuşoğlu'na Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım eşlik etti.

Alaattin ve Oğuz mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretler kapsamında, Alaattin ve Oğuz mahallelerini ilçe merkezine bağlayan yolda da incelemelerde bulunuldu.



YOL, ASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ



Programın devamında Evka Bulvarı'nda gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını denetleyen Başkan Çavuşoğlu, ilçe genelindeki konforlu ve güvenli ulaşım ağının yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Teknik incelemelerin ardından Dedebağ, Darıveren, Köke ve Akalan mahalleleri ziyaret edilerek vatandaşlarla bir araya gelindi, muhtarlarla görüşüldü.



ÜRETİCİNİN VE ESNAFIN SESİNE KULAK VERİLDİ



Akalan Mahallesi'nde kavun-karpuz pazarına giden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Başkan Yıldırım, zor şartlar altında üretim yapan çiftçilerle görüşerek yaşadıkları ekonomik sıkıntıları, talep ve beklentilerini dinledi.

Üreticilere bereketli kazançlar dileyen Başkan Çavuşoğlu, üreticinin emeğinin tarlada kalmaması için devreye girerek ürünlerin sosyal yardım ağları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını duyurdu.

Bu hamleyle hem yerli üretici desteklendi hem de ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taze ve kaliteli gıdaların ulaşması sağlandı. Akalan pazarındaki incelemelerin ardından mahalledeki biber pazarına da uğrayarak esnaf ve vatandaşlarla görüşüldü.



'HALKIMIZLA OMUZ OMUZA, ÜRETENİN YANINDAYIZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Acıpayam'da hemşehrilerimizle kucaklaşmanın, onların dertleriyle dertlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mazot kart desteğimizle üreticimizin yükünü hafifletirken, mahallelerimizin yol, asfalt ve kaldırım gibi altyapı eksiklerini de hızla gideriyoruz. Bugün mahallelerimizde vatandaşlarımızın samimiyetiyle karşılaştık. Akalan'da kavun-karpuz üreticilerimizin, esnafımızın ve emekçilerimizin sesine kulak verdik. Üreticimizin el emeği tarlada kalmasın diye Büyükşehir olarak ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Çiftçimizin tarlasındaki ürünün bereketiyle birlikte şehrimizdeki dayanışma köprüsü güçlendireceğiz. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabildiği ve vatandaşlarımızın yüzünün güldüğü bir şehri inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.