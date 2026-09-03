Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi trafik sinyalizasyon sistemleri ve okul çevresindeki işaret levhalarında kapsamlı bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi Antalya ve ilçelerinde trafik sinyalizasyon sistemleri, uyarı ve yön levhaları ile okul çevrelerinde bulunan trafik işaretlerine yönelik genel bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Antalya ve ilçelerinde trafik sinyalizasyon sistemleri ve okul çevrelerindeki trafik işaret ve levhalarında genel bir bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Antalya merkez ve ilçelerdeki sinyalizasyon üniteleri tek tek kontrol edilirken, arızalı sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımı yapılarak, eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan ekipmanlar da yenileniyor.

YAYA GEÇİDİ LEVHALARI YENİLENİYOR

Ekipler ayrıca okul çevrelerinde bulunan trafik işaret ve levhalarının bakımını da gerçekleştiriyor. Özellikle yaya geçitlerinde kullanılan levhalar yenilenerek, öğrencilerin ve yayaların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Sinyalizasyon sistemleri ile trafik işaret ve levhalarındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının okullar açılmadan tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar kapsamında Antalya genelinde 1347 trafik işaret levhası ile 57 sinyalize kavşağın yenileme çalışması tamamlandı.