Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik ilk denetimini yaptı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılındaki ilk ders zilinin çalmasının hemen ardından okul kantinlerine yönelik denetimlere başladı.

Zabıta ekipleri, çocukların sağlığını korumak ve velilerinin okul kantinlerinde satılan gıdalar konusundaki endişelerini gidermek adına ilçe genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretim yılı boyunca sıkı denetimler gerçekleştirecek. Yeni eğitim-öğretim yılındaki ilk denetimi yapan zabıta ekipleri, öğrenciler için sakıncalı olabilecek ürünleri ve gıda malzemelerini titizlikle inceledi. İlkokul, ortaokul ve liselerdeki kantinlere yapılan denetimlerde temizlik şartları, ürün fiyat etiketleri, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri, hijyen sertifikaları, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları kontrol edildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sağlığını ilgilendiren konularda hiçbir taviz vermeden denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyledi.