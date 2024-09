Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Somalı maden işçilerinin direnişine destek verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Maden’de 6 işçinin sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından başlayan eylemler 16’ncı günde de devam etti. 6 maden işçisi için başlayan oturma eylemine destekler çığ gibi büyüdü.

100’e yakın işçinin katıldığı direnişe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de destek verdi. Başkan Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte eylem yapan madencileri ziyaret etti.

İşçilerin bu mücadelesinde her zaman yanlarında olacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek; "Öncelikle bu haklı direnişte yanınızda olmak istedik. Bu yüzden Sercan Okur başkanımızla birlikte gelip sizleri yerinizde ziyaret etmek istedik. Önemli olan sizlerin burada daha sağlıklı koşullarda çalışmanız. Hak ettiğiniz hakları alabilmeniz için biz de sizin bu haklı mücadelenizde yanınızdayız. Sendika en doğal haktır. Bir özgürlüktür. Biz bunun bilincindeyiz. Her türlü sendikal eylemin de her zaman yanında yer almak istedik. Buraya gelirken, yolda Sercan başkanımla da konuştuk. Size gerekli olan tüm desteği sağladığını biliyoruz. Otobüs desteği, kumanya desteği. Sağ olsun Besim Dutlulu ile birlikte Sercan başkan her zaman için yanınızdaydı. Bunun haricinde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizden istediğiniz ne varsa her zaman için sizin yanınızdayız. Sizinle birlikte olduğumuzu belirtmek isteriz.” dedi.

Başkan Zeyrek, yaşanan her türlü haksızlığın karşısında dimdik duracaklarını ifade etti.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ ANLATILDI

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ise “İşçilerin talebi belli. Burada iş sağlığı ve güvenliği çok sıkıntılı. Soma havzasında, diğer yerlerde 45 bin, 50 bin civarında maaş alıyorlar. Buradaki arkadaşlar 34 bin lira alıyorlar. Banka promosyonlarını hiçbir zaman almamış buradaki arkadaşlar. Bir de 6 arkadaşımızın işe geri dönmesini istiyoruz.” dedi.

Madencilerin yaşadıkları sorunları anlatan Çakır, 6 arkadaşları için eyleme başladıklarını şuan 95 kişininolduğunu belirterek, "Bu arkadaşlar da, hem işten çıkarılan 6 arkadaşımızı desteklemek için hem de iş sağlığı ve güvenliğinin olmadığını söyledikleri için şuanda yanımızdalar. Madencilerin biri bin olacak. Direne direne de kazanacağımıza inanıyoruz. Soma’da gerçekten bunu gördük, Türkiye genelinde de bu var. Bir avuç insana, bin avuç insanı köle yapmaya çalışıyorlar. Bir avuç insan değil, herkes hak ettiği değeri bulsun, hak eden hak ettiği yerde olsun. Bizim temennimiz de bu. Sizin desteklerinize de çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun" dedi.