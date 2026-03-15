TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı öncesi esnafın beklentisinin yüksek olduğunu belirterek bu yıl bayram alışverişlerinde 100-120 milyar liralık ciro oluşabileceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde esnafın bayram alışverişlerinden umutlu olduğunu söyledi.

Bayramların esnaf için her zaman önemli bir dönem olduğunu belirten Palandöken, özellikle giyim, ayakkabı, şekerleme ve tatlı sektörlerinde bayram öncesi hareketlilik beklendiğini ifade etti. Ancak mevsimsel olarak bazı sektörlerde henüz beklenen canlılığın oluşmadığını da dile getirdi.

Geçen yıl Ramazan Bayramı döneminde yaklaşık 90 milyar liralık ciro elde edildiğini hatırlatan Palandöken, bu yıl fiyat artışlarının da etkisiyle bayram alışverişlerinde 100 ila 120 milyar lira arasında bir ekonomik hareketlilik yaşanabileceğini söyledi.

BAYRAMLAR ESNAF VE SANATKÂR İÇİN CAN SUYUDUR



Bilindiği üzere artık Ramazan bayramını birkaç gün sonra idrak edeceğiz. Esnafın beklentisi de gene bu sene çok yüksek. Mevsimsel olarak böyle ellerindeki hem giysiler, aynı şekilde ayakkabı sektörü, aynı şekilde diğer sektörlerde bir: — Bendevi Palandöken (@B_Palandoken) March 15, 2026

Bayram döneminde şehirler arası hareketliliğin de arttığını belirten Palandöken, uzun tatillerde büyük şehirlerde nüfusun bir kısmının memleketlerine veya tatil bölgelerine gittiğini, bunun da farklı bölgelerde alışveriş hareketliliği oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan tüketicilere uyarılarda da bulunan Palandöken, özellikle bayram alışverişlerinde merdiven altı ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Sokaklarda ya da araçlardan satılan ve kaynağı belli olmayan ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini belirten Palandöken, vatandaşların güvenilir esnaftan alışveriş yapmasının hem sağlık hem de kalite açısından önemli olduğunu ifade etti.

Palandöken, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi temennisinde bulunarak, esnafın beklediği alışveriş hareketliliğinin gerçekleşmesini umut ettiklerini söyledi.