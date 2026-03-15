İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de ilgiyle takip edilen 'Onlar' Bakırköy'de memleketi konuştu. Söyleşi ve imza günü, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gazeteci ve yazarlar Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Timur Soykan ile gazeteci Şule Aydın, Türkiye gündemine dair değerlendirmelerini Bakırköylülerle paylaştı. Söyleşide, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gündemi ile basın özgürlüğü gibi konular ele alındı. 'Onlar Memleketi Konuşuyor' programına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçede fikir alışverişinin güçlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, gazetecileri Bakırköy'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da katılığı programın sonunda gazeteciler, okuyucularıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı ve vatandaşlarla sohbet etti.

'BAKIRKÖY BİZİM 'EVİMİZ' GİBİ'

Programın Bakırköy'de gerçekleşmesi hakkında görüşlerini paylaşan Timur Soykan, 'Bakırköy bizim evimiz gibi. Yüreğimiz bir, gönlümüz bir, hayat görüşümüz bir insanlarla bir araya geliyoruz ve onlarla dertleşmek bir an oluyor, bir yandan paylaşmak oluyor bir yandan da enerjileri bir araya getirmek oluyor. Bugün yine Bakırköy Belediyesi'nin etkinliğinde güzel anlar yaşadık, daha enerjik daha mutlu olduk. Güzel insanlarla bir araya geldik ve bu bizim için büyük keyif. Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Programın verimli geçtiğini belirten Murat Ağırel, 'Bakırköy'de bir kez daha olmaktan mutluluk duydum. Bu tür ortamlar bizim için bulunmaz nimet çünkü hem okullarımıza hem izleyicilerimize hem de dostlarımıza ulaşmanın yollarını arıyoruz. Dayanışma içerisinde olmamız gereken bu günlerde bu büyük toplantıların tarifi imkansız. Kelamımızı anlatabildik ve karanlıktan aydınlığa çıkış yolunda aydınlığın tarafında olmaları gerektiğini, neden olmaları gerektiğini anlatmaya çalıştık. Çok mutluyuz, o yüzden bir kez daha Bakırköy Belediye Başkanımıza ve organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

'BİR KONUŞMACININ EN ÇOK İSTEDİĞİ ŞEY'

Bakırköylülerin ilgisinden çok memnun kaldıklarını söyleyen Barış Terkoğlu, 'Program çok güzel geçti salon kalabalıktı. Salondan geri dönüşler aldık. Bir yazarın, bir konuşmacının en çok istediği şey sözün ulaşacağı insanlar ve onlardan böyle olumlu geri dönüş almak. O yüzden bizim için çok güzel geçti' ifadelerini kullandı.

Bakırköy'ün özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Barış Pehlivan ise şöyle konuştu: 'Bakırköy çok aydınlık insanların yaşadığı bir ilçe ve gerçekten İstanbul'un incilerinden birisi. Sorgulayan, merak eden, memlekete dair borcu olduğunu hisseden insanlarla buluşmak çok değerliydi. Bizim için de böyle değerli izleyicilerle buluşmak da bir sınav haline geliyor o anlamda çok teşekkür ediyorum.'