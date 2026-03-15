Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Oscar ödül töreninin ardından düzenlenen geleneksel Governors Ball davetinin menüsünde Türk mutfağından lezzetler yer alıyor. Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleştirilecek davetin mutfağında görev alan Türk şeflerin hazırlayacağı menüde Antep baklavası ve pide de bulunuyor.

Gaziantep Baklavası Dünya Sahnesinde

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Antep baklavasının, dünyanın en önemli davetlerinden birinin menüsünde yer alması, Gaziantep mutfağının uluslararası alandaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Gaziantep Gastronomisi Küresel Sahneye Taşınıyor

Gaziantep’in gastronomi alanındaki bu başarısında, şehrin gastronomi mirasını korumak ve dünyaya tanıtmak için yürütülen çalışmalar önemli rol oynuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen gastronomi projeleri, coğrafi işaret çalışmaları ve uluslararası tanıtım faaliyetleri sayesinde Antep mutfağı dünya sahnesinde daha görünür hale geliyor.

UNESCO Gastronomi Şehrinden Dünya Sofralarına

UNESCO tarafından “Gastronomi Şehri” ilan edilen Gaziantep, coğrafi işaretli ürünleri ve köklü mutfak kültürüyle küresel gastronomi dünyasında güçlü bir temsil ortaya koymayı sürdürüyor. Oscar gecesinin menüsünde yer alan Antep baklavası, bu köklü kültürün dünya sofralarındaki yerini bir kez daha gösteriyor.