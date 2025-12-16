Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Yeni Yıl Festivali, alışveriş stantları, etkinlikler ve ışık gösterileriyle Bursa'ya canlılık kattı.

BURSA (İGFA) - Açıldığı günden bu yana Bursalılara yeni bir soluk kazandıran Osmangazi Meydanı, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kentin en hareketli noktalarından biri haline geldi. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Festivali ile meydan; ışıklar, müzikler ve çeşitli etkinliklerle renklendi.

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Yıl Festivali, sosyal yaşamı canlandıran yapısıyla şehir merkezine canlılık getirdi. Festival alanında gün boyunca yer alan alışveriş stantları, sokak lezzetleri ve fotoğraf çekim alanları vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Çocuklara yönelik hazırlanan lunapark ile renkli atölye çalışmaları ise ailelerin etkinliğe katılımını güçlendirdi.

Alanı ziyaret eden Bursalılar, etkinliklerin şehir yaşamına hareket kattığını ve yeni yıl coşkusunu birlikte yaşama fırsatı sunduğunu ifade etti. Ailesiyle birlikte festivale katıldığını belirten bir vatandaş, 'Festivalde düzenlenen etkinlikler gerçekten başarılı. Gerek köpük gösterisi gerekse stantlarıyla dolu dolu bir alan oluşturulmuş. Çocuklar çok eğlendi. Herkesin emeğine sağlık' dedi.

Bir başka vatandaş ise yeni yıl atmosferinin şehir merkezinde hissedilmesinden memnun olduğunu belirterek, 'Osmangazi Meydanı'nda böyle etkinliklerin yapılması Bursa'ya ayrı bir canlılık katıyor. Yeni yıla bu ortamda girmek çok güzel. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler, 01 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.