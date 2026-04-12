Bursaspor'un TFF 2. Lig'de Ankara Demirspor ile Eskişehir'de oynadığı karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranlarda yüzlerce taraftarın katılımıyla hep birlikte izlendi.

BURSA (İGFA) -Bursa'nın yeşil-beyaz gururu Bursaspor, TFF 2. Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, ligin 32. haftasında Eskişehir'de oynan karşılaşmada Ankara Demirspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlı ekip, bu sonuçla şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de şampiyonluk yolunda yaşanan heyecanın tüm şehirle birlikte paylaşılması amacıyla Kültürpark Eski Atatürk Stadyumu girişi Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekranla her yaştan Bursaspor taraftarını bir araya getirdi. Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden Bursalılar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek verdi.

Yeşil-beyazlı ekibin müsabakadan galip ayrılmasının ardından tezahüratlarla zaferi kutlayan Bursalılar, unutulmaz bir maç günü geçirdi. Aileleriyle birlikte güneşli bir pazar gününde maçı izlemeye gelen Bursalılar, etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.