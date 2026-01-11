Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi'nde önümüzdeki 3 yıl görev yapacak olan başkan ve yönetimi 24. Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda belirlendi. 24. seçimli genel kurulda tek listeyle yeni başkan Sevim Sakallı olurken, Bursa'nın fethinin 700. Yıl çalışmaları içerisinde etkin rol almaları anlayışıyla yürütme kurulu 16 asil üyeden oluştu.

BURSA (İGFA) - Halkın hem yönetim hem de denetim mekanizmalarında yer alması ve katılımcı demokrasi anlayışını yaygınlaştırmayı hedefleyen Osmangazi Kent Konseyi'nde 24. Seçimli Genel Kurul Toplantısı heyecanı yaşandı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan genel kurulun divan başkanlığını Cemile Boncuk yaptı. 175 delegeden 98'inin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, mevcut başkan Fatma Çil Yılmaz, görevini Sevim Sakallı'ya devretti.

'OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA SARF ETTİ'

Genel kurulda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, önceki dönem Osmangazi Kent Konseyi Başkanlığı'nı yapan Fatma Çil Yılmaz'a, bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, 'Bizim 31 Mart seçimlerinde de belediye meclis üyesi adayımızdı, sırası seçilmesi zor bir yerde olmasına rağmen sanki birinci sıradaymış gibi çalıştı. Gerçekten o süreçte olağanüstü bir çaba sarf etti ve benim seçilip seçilmemem önemli değil, önemli olan seçimi kazanmak dedi. Emek gösterdi, gayret gösterdi, ondan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullanırken, önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Genel kurul seçimlerinin bir bayrak yarışı olduğuna değinen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi'ne ellerinden gelen desteği sunacaklarına işaret ederek, 'Sevim Sakallı ablamız, bir kadın olarak da kendi yürütme kurulu ekibiyle de mücadeleye, Osmangazi, Bursa'mız için üretmeye devam edecek. Biz de elimizden ne destek geliyorsa, ne katkı geliyorsa yine destek olacağız' dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ise, konseylerin başarılı çalışmalar üretebilmesi için gerçekten hemşehrilik bilincinin, kent hukukunun korunması için gereken çalışmaları yapabilmesi için belediye başkanlığının desteği gerçekten önemli olduğunu belirterwk, 'Uyumlu çalışmak önemli, daha önemlisi de kentinin, ilçesinin misafiri değil sahibi olan insanlara ihtiyacımız var. Onların gönüllü katılmaları, bizleri zenginleştirmeleri, bizleri projeleriyle, katkılarıyla güçlendirmeleri gerekir' dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Sevim Sakallı da, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti.

Osmangazi Kent Konseyi olarak şehrin kalkınmasına katkıda bulunmak, sorunlarına çözüm üretmek ve halkın refahını artırmak için çalışacaklarının altını çizen Başkan Sakallı, 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, ilçemiz adına ortaya koyduğu sosyal belediyecilik vizyonuna uygun olarak Kent Konseyi'miz ile projeler geliştirdi ve etkinlikler düzenledi. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz projeler, düzenlediğimiz etkinlikler ve başlattığımız çalışmalarla şehrimize değer kattık. Daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Kent Konseyi olarak vatandaşlarımızın sesini duyurmak, onların ihtiyaçlarına cevap vermek ve şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.' diyerek, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle hep birlikte başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Konsey başkanlığını devreden Fatma Çil Yılmaz ise, görevinin onurunu ve gururunu her zaman yaşadığını dile getirerek, 'Eminim Osmangazi ve Bursa'mız için daha güzel şeyler yapmaya, hep beraber üretmeye devam edeceğiz.' sözlerini kaydetti ve yeni başkan Sevim Sakallı ve yürütme kuruluna başarılar diledi.

Osmangazi Kent Konseyi'nde 24. Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve önceki dönem başkanı Fatma Çil Yılmaz'a çiçek takdiminde bulunurken, Osmangazi Kent Konseyi'nde dönemini tamamlayan yürütme kurulu üyelerine de teşekkür plaketi sundu.

Sevim Sakallı başkanlığındaki yeni yürütme kurulunda; Fahrettin Tüccaroğlu, Fehmi Yıldız, İlker Özaslan, Aykut Kurar, Adnan Örnek, Mehmet Ali Ekmekçi, Osman Bozkurt, Av. Sibel Özbudak, Samet Başak, Berkun Çiftliklioğlu, Canan Başyiğit Teper, Arzu Esendemirci Ataman, İsmail Kılık, Zeynep Yıldırım, Ali Ümran Bolakan ve Sinan Kaya yer aldı.