Bursa Osmangazi Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşların, esnaf ve öğrencilerin düşük ücretlerle sağlıklı gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak adına kente kazandırdığı Osmangazi Halk Lokantası’ndan 7 ayda 150 bin kişi faydalandı.BURSA (İGFA) - Hayata geçirdiği uygulamalarla ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiren vatandaşlara destek olan Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl Haziran ayında hizmete açtığı Halk Lokantası ile dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü. Hizmete açıldığı günden bugüne öğrencisinden gencine, işçisinden emeklisine toplumun her bir bireyine hitap eden Halk Lokantası’ndan, geride kalan 7 aylık sürede 150 bin kişi faydalandı. Hafta içi her gün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veren lokantada, 4 çeşit yemek 80 liradan satılıyor. Günlük ortalama 1000 kişilik yemeğin çıktığı Halk Lokantası’nda aynı anda 300 kişi ağırlanabiliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ekonominin getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen Osmangazililerin hayatına dokunan ve fayda sağlayan işler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aydın, “Asgari ücret artışından sonra bir çorbanın dahi 150 liraya satılmaya başlandığı bu ekonomik ortamda, biz 80 liraya dört çeşit yemek veriyoruz. Esnafımızın olumsuz etkilenmemesi için de Halk Lokantası’nı belirli saatler içerisinde açık tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir talep var. Yakın zamanda ikinci lokantamızı da hizmete açacağız. İkinci lokanta ile birlikte bu lokantalarımızın adını Kent Lokantası’na dönüştüreceğiz. Osmangazi Belediyesi olarak bundan sonra da herkese fayda sağlayacak, fırsat eşitsizliğini giderecek çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.