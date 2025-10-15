Bursa'da Osmangazi Belediyespor'un yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Fatih Karayılan başkanlığa yeniden seçilerek güven tazeledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'ne ait Sukaypark Tesisleri'nde gerçekleştirilen Osmangazi Belediyespor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na kulübün önceki dönem ve yeni dönem yöneticileri katıldı. Divan Başkanlığını Kenan Yabalıoğlu'nun yaptığı kongrede, faaliyet ve denetim kurulu raporu okunarak kabul edildi.

Daha sonra gerçekleştirilen açık oylamada kulübün yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Tek liste halinde yapılan oylamada Fatih Karayılan ikinci kez başkanlığa seçildi. Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün Fatih Karayılan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Bakır Taşer, Necati Gezer, Özlem Bodur, Aykut Büyükdere, Bülent Akça, Kemal Yetişen, Kemal Güzelvardar ve Hikmet Şevik'ten oluştu. Denetim Asil Kurulu Üyeleri ise Erdinç Sümer, Raif Endar ve Ersel Nallar olarak belirlendi.

Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, 'Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın tensip ve olurlarıyla Osmangazi Belediyespor'da ikinci defa başkanlığa uygun görüldüm. Tek adaylı bir seçim oldu. Bütün delegelerin oyunu alarak oy birliğiyle 3 yıl daha Osmangazi Belediyespor'un başkanı olarak görevlendirildim hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra ki hedefimiz Osmangazi'de sporu daha çok sevdirmek, çocuklarımıza spor yaptırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek, inşallah bu görevlerimizde başarılı oluruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına sporcu göndermeyi hedefliyoruz' dedi.