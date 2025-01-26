Bursa Osmangazi Belediyesi, şehrin önemli yeşil alanlarından olan Merinos Parkı’na modern bir basketbol sahası inşa ediyor. Standart ölçülerde inşa edilen basketbol sahası, hizmete açıldığında gençlerin ve sporseverlerin uğrak noktası olacak.BURSA (İGFA) - Sporun ve sporcunun destekçisi olan Osmangazi Belediyesi, çocukları ve gençleri sporla buluşturmak adına çalışmalarına devam ediyor. Branşlara özel spor alanları kazandırma çalışmaları kapsamında, Merinos Parkı’na 18x25 metre ebatlarında, karşılıklı iki potanın yer aldığı modern bir basketbol kazandırılıyor. Yapımına başlanan basketbol sahasında çalışmalar hızla ilerliyor. Çalışmaları kısa sürede tamamlayacak olan ekipler, yeni basketbol sahasını gençlerin kullanımına sunacak.

Bursa Osmangazi’yi sporun ve sanatın merkezi haline getirmek adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın, gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına spora ve sporcuya olan destekleri aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.