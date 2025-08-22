Bursa’nın daha ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle 17 ilçede projelerini bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde de ulaşım konforunu artırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Orhaneli'nin Topuk Mahallesi’nde 35 yıldır kullanılan yol baştan sona yenilenerek ulaşımı daha güvenli hale getirildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da 17 ilçeye eşit hizmet anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentin altyapısını güçlendirirken bir yandan ise üst yapı çalışmaları ile günlük hayatı daha erişilebilir ve konforlu hale getiriyor.

Çalışmalar kapsamında 1990 yılında yapılan ve bugüne kadar kullanılan Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi yolu sil baştan yenilendi.

ORHANELİ’DE ULAŞIM KONFORU ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevcut yolda hem genişletme hem de altyapı güçlendirme çalışmaları yaptı. Yaklaşık 5 bin 200 metrelik güzergâhın 4 bin metresinde yol genişliği 6 metreden 10 metreye çıkarıldı. Aynı zamanda, eski ve deforme olan asfalt tabakası sökülerek yerine daha sağlam yol altı malzemesi serildi ve sıkıştırıldı.

Son aşamada ise sathi kaplama asfalt uygulamasıyla yol trafiğe uygun hale getirildi. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 18 bin ton yol altı malzemesi, 150 ton asfalt ve türevleri kullanıldı.

Topuk Mahallesi Muhtarı İbrahim Hakkı Kaya ve bölge sakinleri çalışma için Başkan Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. 17 ilçede hem altyapıların hem de yolların sağlıklı hale getirilmesi için yoğun mesai harcadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Orhaneli ilçemizde de uzun yıllardır kullanılan ve eskiyen Topuk Mahallesi yolunu sil baştan yenileyerek sağlıklı ve güvenli hale getirdik. Sahada özveriyle çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bursamızın tamamında yolları daha güvenli, ulaşılabilir ve konforlu hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.