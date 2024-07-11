Uludağ eteklerinde yer alan, Bursa'nın dağ İlçelerinden Orhaneli lavanta ile renklendi.BURSA (İGFA) - Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kıraç arazileri değerlendirmek, kırsal turizmi canlandırmak ve arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ekimi yapılan lavantalar hasat edilmeye başlandı. Lavanta artan ticari değerinin yanı sıra farklı endüstri kolları, ilaç sanayi ve aromaterapi alanında da talep görüyor.

Dünyada ticareti yapılan uçucu yağların baş sıralarında bulunan lavanta çiçeğinden elde edilen Lavandula angustifolia yağları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles ilçesi Belenören Mahallesi'nde yaptırılan distilasyon (damıtma) ünitesinde değerlendiriliyor.

Hasat zamanı gelen lavantalar için yapılan tarla gününe katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Bursa'da lavanta dikim alanlarının önceki yıllara oranla artış gösterdiğini söyledi.

Ceylan, lavanta üretiminin ilk 2 dekar alanının Tarım ve Orman Bakanlığı'nı desteği ile başladığını belirteek, "Bu projeyi hazırlayan arkadaşları ve üreten emek veren üreticilerimizi tebrik ediyorum. Şu anda ilimizdeki lavanta üretimi bin dekar alana ulaşmış durumda. Burada üretilen lavantanın çeşidi elde edilen yağın kalitesi, dekar başına alınan verim olarak fazla. Bu şekilde kıraç topraklarımızı lavanta ile değerlendirmiş oluyoruz. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaban mersini üretimini de Orhaneli' de bir proje ile başlatmıştık. Şu anda ilimiz Türkiye'de hem dikili alanda hem alınan verimde birinci sırada yer alıyor. İnşallah lavanta üretiminde, PH yüzde 5,8 - 8,3 olan kıraç arazilerimizde daha da üst seviyelere geleceğimizi, birim alandan alınan verimin de yıllar itibari ile artacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Lavanta üretiminde arıcılığın da çok önemli olduğunun altını çizen İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, lavanta üretimi ile hem toprağın korunduğunu hem de arıcılığın gelişmesine katkı sağlandığını söyledi.

Orhaneli Şükriye Mahallesi'nde yapılan lavanta hasadına Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan ile üreticiler katıldı.