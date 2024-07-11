Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin sunumuyla ekrana gelen "Gündem Özel" programına Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Şair-Yazar Dr. Ümit Yaşar Işıkhan konuk oldu.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin sunumuyla ekrana gelen "Gündem Özel" programına Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Şair-Yazar Dr. Ümit Yaşar Işıkhan konuk oldu.

Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, Mehmet Ali Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Edebiyattaki 50. yılına giren Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, programa edebiyata ilk adım attığı dönemlerden bahsederek başladı.

"İLK ÖDÜLÜMÜ MUSTAFA KEMAL'DEN ALDIM"

İlk ödülünü 16 yaşında Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığını belirten Işıkhan, “Cumhuriyetin 50. yılı için şiir yarışması yapılacaktı. Biz de o dönemde kızlara parayla şiirler yazıyorduk. Okulun edebiyat öğretmeni bu yarışmaya benim katılacağımı söyledi. Eve gidip uyuduğumda rüyamda Mustafa Kemal’i gördüm ve uyanınca rüyayı şiire döktüm. Rüyadan 2 tane şiir çıktı. Yarışmada bir tanesi 1.’lik diğeri ise 3.’lük kazandı. Bu yarışma ile edebiyat hayatım tescillenmiş oldu. Amatörce başladığımız şiir hayatından bugünlere geldik.

50 yıllık sanat hayatında dergi yayınlamak, dernek kurmak gibi edebiyatın ve sanatın her alanında olduğuna da değinen Işıkhan, yaşadığı bu renkli hayatı edebiyata borçlu olduğunu, edebiyat olmasaydı evden işe, işten eve giden bir insan olacağını söyledi.

"LÜTFEN HAYATINIZA BİR SANAT DALI ALIN"

Çocuklara ve gençlere hayatlarında en az bir sanat dalı edinmenin önemini her seferinde dile getirdiğini belirten Işıkhan, “Hayatınızda mutlaka herhangi bir sanat dalı olmalı. Hayatınızı renklendirmek için sanatı kullanmalısınız. Ben o anlamda kendimi şanslı hissediyorum çünkü yurtdışında birçok festivale katıldım, Türkiye’nin ilk 7 dilde uluslararası sanat dergisini yayımladım. Bunun yanı sıra İzmir’de 3 tane edebiyat dergisi yayımladım. Kitaplar, yarışmalar, ödüller derken dolu dolu bir hayat geçirdim. Lütfen, hayatınıza bir sanat dalı alın. Sanatın yanı sıra okumanın da önemli bir yeri var. Hayata bakış açınızın alt yapısını okumak oluşturuyor. Okudukça pencere büyüyor, okumuyorsanız küçük bir pencereden bakmaya devam ediyorsunuz ve gördüğünüz kadar yaşamaya devam ediyorsunuz. Oysa hayat sonsuz bir yapıda.” ifadelerine yer verdi.