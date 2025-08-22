Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ertuğrul Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin tüm sorunlarından kendilerinin sorumlu olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Yatırımlarımızı önceliklere göre belirleyip, hayata geçiriyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şeffaf belediyecilik ve sorunların yerinde çözümü prensipleri doğrultusunda mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda son ziyaret Ertuğrul Mahallesi’ne yapıldı. Başkan Şadi Özdemir’e Başkan Yardımcıları Şirin Arıbaş ve Zerrin Güleş, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Demirhan Aslan, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Ertuğrul Mahalle Muhtarı Naciye Akemiş eşlik etti.

​Ertuğrul Mahalle Muhtarlığı önünde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, onların sorunlarını, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri; geçim sıkıntısı, pahalılık, sosyal alanlar, altyapı, okul, kapalı pazar yeri ve temizlik gibi pek çok konuda isteklerini iletti.

Mahalle sakinlerinin tüm sorunlarından kendilerinin sorumlu olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, belediye bütçesinin vatandaşlara ait olduğunu belirterek, “Sorunlarınız bizi ilgilendiriyor. Paranızı adaletli şekilde harcamaya çalışıyoruz. Yatırımları önceliklere göre belirleyip, hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

​Temizlik konusunda özellikle hassas davrandıklarının altını çizen Başkan Şadi Özdemir, belediye ekiplerinin bu konuda özverili şekilde çalıştığını ifade etti. Ayrıca kirletmemenin önemine de değinen Başkan Şadi Özdemir, bu bilincin oluşması için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi. ​Konuşmaların ardından mahalleyi gezen Başkan Şadi Özdemir, esnafla ve mahalle sakinleriyle sohbet ederek, ziyaretini tamamladı.