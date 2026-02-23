Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleriyle bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - İftar programına; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra; Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Genel Başkanı Ali Tilkici, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Serhat Ergün, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Keçiören Şube Başkanı Emine Keskin Aras, TEMUD Ankara İl Başkanı Murat Kızıl, TEMUD ve TEMAD'ın genel başkan yardımcıları, TEMUD ve TEMAD'ın ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri katıldı.

'SİZLER, ŞANLI GÖREV VE VAZİFELERİ EDİNMİŞ İNSANLARSINIZ'

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, emekli askerlerle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sizler şanlı görevleri edinmiş insanlarsınız. Misak-ı Millî sınırlarını korumak, bu vatan coğrafyasına sahip olmak ve halkına hizmetkâr olmak bizlerin asli vazifesidir. Sizler benim başımın tacısınız ve öyle olmaya devam edeceksiniz' dedi.

'HUZURLA İFTAR YAPIYORSAK, KAHRAMANLARIMIZIN BÜYÜK PAYI VAR'

TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, 'Bugün huzur içinde iftar yapabiliyorsak, bunda fedakârca görev yapan kahramanlarımızın ve ailelerinin büyük payı var' sözleriyle şehit ve gazilere minnetini ifade etti.

'SİLAH ARKADAŞLIĞI RUHUNU YENİDEN YAŞAMAMIZA VESİLE OLDUNUZ'

TEMAD Genel Başkan Yardımcısı Serhat Ergün ise, 'Bu mübarek ramazan akşamında bizleri aynı sofrada buluşturan Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Silah arkadaşlığı ruhunu yeniden yaşamamıza vesile oldular' dedi.

'AYNI KUTSAL GÖREVİ TAŞIMIŞ İNSANLARIZ'

Her yıl düzenlenen iftar programı için Başkan Özarslan'a teşekkür eden Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Ankara İl Başkanı Murat Kızıl, 'Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan'a her yıl düzenlediği bu anlamlı iftar programı ve bizleri de davet ettiği için şahsım ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bizler aynı silahlı kuvvetlerin üniformasını giymiş, aynı kutsal görevi taşımış insanlarız. TEMUD, TEMAD ve diğer emekli askeri personel derneklerimizin kıymetli üyeleri adına da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.' dedi.

'LOKMALARIMIZI PAYLAŞMAKTAN SON DERECE MUTLUYUZ'

TEMUD Ankara İl Başkanı Murat Kızıl ve TEMAD Keçiören Şube Başkanı Emine Keskin Aras da Başkan Özarslan'a teşekkür ederek, Ramazan'ın birlik ve beraberliği pekiştiren bir ay olduğuna vurgu yaptılar.