Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi, tohumculuk sektörünün öncü kuruluşlarından Tekcan Tarım'ı ağırlayarak üniversite-sanayi iş birliğinin önemli bir örneğine imza attı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 'Trakya Bölgesinde Tohumculuk ve Tohumluk Üretimi' üzerine gerçekleştirilen konferans, akademik kadro ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Namık Kemal Üniversitesi Bitki Islahı Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, Trakya bölgesindeki tohumculuk faaliyetleri ve bitki ıslahının sürdürülebilir tarım için önemi masaya yatırıldı.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bitki ıslahı ve tohum üretimi alanında bölgenin güçlü temsilcilerinden Tekcan Tarım'ı konuk etti. Bitki Islahı Topluluğu'nun davetiyle düzenlenen konferansta, sektörün güncel durumu ve akademik yaklaşımlar bir araya getirildi.

AKADEMİK KADRO VE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, Prof. Dr. Metin Tuna ve Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. gibi önemli isimlerin katıldığı etkinliğe, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

ISLAH ÇALIŞMALARININ KRİTİK ROLÜ

Konferansa konuşmacı olarak katılan Tekcan Tarım yetkilileri Zir. Yük. Müh. Güray Diler ve Zir. Yük. Müh. Serkan Özcan, katılımcılara bitki ıslahının tarımsal verimlilik ve kalite üzerindeki etkilerini aktardı. Bölgenin tarımsal potansiyelinin vurgulandığı sunumlarda, tohumculuk sektöründeki güncel gelişmeler ve Tekcan Tarım'ın yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ele alındı.

ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Topluluk Koordinatörü Prof. Dr. İsmet Başer ve Topluluk Başkanı Sebahattin Kaan Ayaslı, yaptıkları açıklamalarda üniversite-sektör iş birliğinin öğrencilerin mesleki gelişimindeki önemine değindi. Program, merak edilen soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.