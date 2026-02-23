Ağrı Kültür Eğitim Turizm Derneği (AKET), toplumsal dayanışmaya örnek olacak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek Başkanı Serdar Yıldız ile Sportif İşler Sorumlusu Muhammed Balcı, Kızılay'a kan bağışında bulunarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Kültür Eğitim Turizm Derneği (AKET) tarafından 'Hayat kurtarmak bir tercih değil, bir sorumluluktur' mesajıyla yapılan paylaşımda, verilen her ünite kanın bir umut ve bir nefes olduğu vurgulandı. AKET yönetimi, kan bağışının yalnızca bireysel bir yardım değil, toplumsal bir dayanışma örneği olduğuna dikkat çekti.

Başkan Serdar Yıldız ve Muhammed Balcı'nın kan bağışıyla öncülük ettiği etkinlikte, tüm hemşehrilere çağrıda bulunularak kan bağışının önemine dikkat çekildi.

AKET tarafından yapılan açıklamada, 'Verilen her kan, bir hayat demektir. Tüm hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya ve iyiliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.