Mersin Büyükşehir Belediyesi; kırsal kalkınmanın artması adına Türkiye'ye örnek olan çalışmalarından birisi olan 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi ile aile ekonomilerine destek olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve her yıl 60 yeni yetiştiriciye 24 dişi, 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan verilen proje kapsamında, üreticilere yem ve bir yıllık aşı hizmetleri desteği de sağlanıyor.

7 YILLIK SÜREÇTE 360 YETİŞTİRİCİYE 9 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TESLİM EDİLDİ

Kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam olanağı sunan ve bölge genelinde küçükbaş hayvan varlığını artırmayı hedefleyen çalışma dahilinde, 7 yıllık süreçte 360 yetiştiriciye 9 bin küçükbaş hayvan ve 1440 ton yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir olması ile dikkat çeken projeden faydalanan yetiştiricilere hayvanlar; 5 yıl içinde gerçekleşen doğumlarla toplam 25 hayvanı yeni yetiştiricilere ulaştırmaları için teslim ediliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar Anamur'da 16, Aydıncık'ta 5, Akdeniz'de 23, Bozyazı'da 8, Çamlıyayla'da 14, Erdemli'de 44, Gülnar'da 29, Mezitli'de 10, Mut'ta 30, Silifke'de 45, Yenişehir'de 4, Tarsus'ta 88 ve Toroslar'da 44 mahallede bulunan yetiştiriciye hayvan teslimatları yapıldı.

YENİ: 'BÜYÜKŞEHİR'İN BU PROJESİNDEN YARARLANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinden faydalanan yetiştiricilerden önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor.

Bu kadınlardan birisi de Tarsus'a bağlı Küçükkösebalcı Mahallesi'nde ikamet eden Seda Yeni. Gerçekleşen doğumlarla genişleyen sürüsüne özenle bakan Yeni, Büyükşehir'in bu projesinden faydalanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni, 'Projeye başvurduk ve kabul edildik. Hiç beklemiyordum, ama çıktığı için çok sevindim. Teslim edilen hayvanların birçoğu hamileydi. 7 tane kuzumuz oldu. Onları sağlıklı bir şekilde besliyor ve büyütüyoruz' diye konuştu.