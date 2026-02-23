Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin rahat ve konforlu ulaşımını demir ağlarla güçlendiriyor. Bu kapsamda İzmit'ten Kartepe'ye uzanan 1,4 kilometrelik yeni tramvay hattında beton dökme işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında kent ulaşımını rahatlatmak amacıyla 13,5 kilometrelik tramvay hattını hizmete almıştı.

Bugün toplam uzunluğu 18,7 kilometreye ulaşan hat, Kocaeli Stadyumu'na kadar uzanıyor. Artan yolcu sayısıyla birlikte 27 durağa ulaşan tramvay hattında yeni rota Kartepe. Kent içi trafiğinde yoğun talep gören hattın Kartepe ayağında çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla durak sayısı 29'a ulaşacak.

1.100 METRELİK KAZI TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Tramvay Hattı'nda doludizgin ilerliyor. 1.400 metre uzunluğundaki hattın 1.100 metresinde kazı işlemleri tamamlandı, 760 metrelik bölümde ise ray döşemesi gerçekleştirildi. Ekipler, 500 metrelik kısmın ana beton dökümünü yaparken, temel betonu dökülen kataner direklerin montajına da başlandı. İş dahilinde trafo merkezi binasına ait temel kazısı ise tamamlandı. Trafo merkezi inşaatının bitirilmesinin ardından hatların birleşimi sağlanacak ve enerji hatlarının döşenmesiyle birlikte proje bir aşamayı daha geride bırakacak.

Akçaray Tramvay Hattı; Kuruçeşme-Otogar ve Kuruçeşme-Şehir Hastanesi hatlarıyla milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. 2025 yılında devreye alınan 'Alikahya Stadyum Hattı' ile kent içi ulaşımı büyük ölçüde rahatladı. Çift yönlü, toplam 36 kilometrelik hat uzunluğuna ulaşan tramvay sistemi, 2025 yılı içerisinde 7 milyon 144 bin 378 kilometre yol kat etti. Günlük ortalama 53 bin kişiye hizmet veren tramvay hattı, 2025 yılında 19 milyon 33 bin 565 yolcu taşıdı.