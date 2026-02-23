Kütahya Belediyesi tarafından 100. Yıl Sosyo-Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ramazan programı, konserlerden geleneksel gösterilere uzanan etkinliklerle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 100. Yıl Sosyo-Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Program kapsamında Kültür ve Sanat Akademisi konseri, halk oyunları gösterileri, masal anlatımları ve Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi. Çocuk oyun etkinlikleriyle minikler doyasıya eğlenirken, aileler de Ramazan'ın manevi atmosferinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe katılan Haşim Ertekin, vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkat çekti. Programa katılanlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kütahya Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında kültürel etkinlikler düzenleyerek geleneksel değerleri yaşatmayı ve toplumsal birlikteliği artırmayı sürdüreceği bildirildi.