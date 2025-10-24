Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Mysia Yolları etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen hafta içi yürüyüşünde doğaseverler, 11 kilometrelik parkurda sonbaharın renklerine tanıklık etti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin doğa ve kültür tutkunlarını bir araya getirdiği Mysia Yolları etkinlikleri, hafta içi yürüyüşü ile devam etti. Mysia Yolları'nın P16 - P17 Korubaşı - Maksempınar - Hasanağa parkurunda düzenlenen yürüyüşte doğa tutkunları, 11 kilometrelik güzergahta hem keyifli vakit geçirdi hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, bölgenin tarihçesi hakkında bilgi alırken, meşe ve çam ormanlarının arasından geçen rotada sonbaharın tüm güzelliklerini yaşadı. Yoğunlukla meşe ve çam ormanları ile dağ çileklerinin sonbahar renkleriyle bütünleştiği güzergah, yürüyüşçülere adeta görsel bir şölen sundu.

Zaman zaman çiseleyen yağmurun eşlik ettiği yürüyüşte doğaseverler, hem doğayla baş başa keyifli vakit geçirdi hem de Mysia Yolları'nda unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Mysia Yolları etkinlikleri, doğa ve kültür tutkunlarını farklı parkurlarda bir araya getirmeye devam edecek.