Bursa'da Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, yeni sezona renkli ve enerjik bir açılışla merhaba dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM), yeni sezona renkli bir programla başladı.

Capoeira kültürünün önemli temsilcilerinden ve Axe Capoeira Topluluğu’nun kurucusu Mestre Barrão, MEM Sahne’nin sezon açılış konserinde Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Barrão ve Axe Capoeira Topluluğu, dans ve müziğin iç içe geçtiği gösterileriyle izleyicilere büyüleyici bir gösteri sundu. Barrão'nın ustalığı ve topluluğun enerjisi, izleyicilerden tam not aldı.

Dans ve müziğin uyumunu en güzel şekilde sahneleyen topluluk, enstrümantal performanslarının yanı sıra etkileyici sahne şovları ve özgün müzikleriyle de göz doldurdu.

Capoeira’nın derin ritimlerini ve kültürel zenginliğinin sergilendiği etkinlik izleyenlerden büyük alkış topladı.