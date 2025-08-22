Kayseri Şeker, Mayıs 2024-Ağustos 2025 tarihleri arasında 794 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Yatırımlar, fabrikaların modernizasyonundan, enerji projelerine, çiftçilere yönelik tesislerden tarımsal ekipmanlara kadar geniş bir alana yayıldı.KAYSERİ (İGFA) - Yatırım hamleleriyle dikkatleri üzerine çeken Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal’da faaliyet gösteren üç fabrikasına geride kalan 15 aylık süreçte önemli kaynak aktardı. Kayseri Şeker, Kayseri Fabrikasına 255 milyon, Boğazlıyan Fabrikasına 74 milyon ve Turhal Fabrikasına 302 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Böylece sadece fabrikalara yapılan yatırım 631 milyon lirayı buldu.

Kayseri Şeker, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve üretim sürecini desteklemek amacıyla; Yeşilhisar’a bölge tesisi ve depo yatırımı, Pınarbaşı Bölgesi tarım market, bölge binası ve lojman yatırımı, jeotermal kaynaklı sera yatırımı (OSB), personel yemekhanesi, pancar analiz laboratuvarı modernizasyonu, Türkeli Çalış Maden Ocağı Tesisi ( taş ocağı) yatırımlarını hayata geçirdi.

Yatırım sürecinde enerjide sürdürülebilirlik hamlesi de başlatan Kayseri Şeker, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevre dostu üretime katkı sunmak amacıyla Boğazlıyan Ovakent ve Yenipazar Bölgelerinde GES yatırımlarıyla da dikkat çekti.

Kayseri Şeker, fabrika ve tarımsal üretimin verimliliğini artırmak için 5 adet maus adı verilen pancar yükleme makinalarını da filosuna katarak modern ekipmanını daha da güçlendirdi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “15 ayda 794 milyon liralık yatırım yapmak kolay bir iş değil. Ekonomik sıkıntıların, yüksek kredi faizlerinin yaşandığı bir dönemde bu kadar yatırımı çiftçilerimize, Türk tarımına kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kayseri Şeker, hem fabrikalarıyla hem de çiftçilerimize verdiği desteklerle güçlü şekilde yoluna devam ediyor. ”dedi.