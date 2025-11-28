Bursa Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 23 araç ve 100 personelin görev aldığı çalışmada ilçe genelinde kamu kullanımına açık alanları daraltan ve kentsel estetiğini bozan materyalleri yasal prosedür çerçevesinde topladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kent genelinde yaya güvenliğini tehdit eden ve erişilebilirliği kısıtlayan unsurlara karşı başlattığı denetimlerini sıkılaştırdı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, özellikle ticari işletmelerin ve şahısların kamusal alanı yetkisiz kullanımına müdahale etti.

Sabah saatlerinde başlatılan denetimde, 23 araçla 100 zabıta personeli görev aldı. İlçe genelinde yaya kaldırımları üzerine konumlandırılan masa, sandalye, duba, reklam tabelaları ve benzeri seyyar unsurların engelli bireylerin ve yayaların geçiş hakkını ihlal ettiği tespit edildi. Zabıta ekipleri, kent ve vatandaş sağlığını olumsuz etkileyen unsurlara müdahale ederek, söz konusu materyalleri topladı. Denetim sırasında el konulan malzemeler, tutanak altına alınarak araçlara yüklendi.