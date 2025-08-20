Bursa'nın Nilüfer ilçesinde coğrafi işaretli ürünlerinden incirin hasadına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, iyi tarım uygulamalarıyla ürettiğimiz incirden bu yıl yaklaşık 10 ton verim beklediklerini açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde incir hasadı başladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentin coğrafi işaretli ürünlerinden incirin hasadına katıldı.

Türkiye’nin incir üretiminde lider konumda bulunduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer de incirin bolca yetiştiği bir bölge. Biz de iyi tarım uygulamalarıyla ürettiğimiz incirden bu yıl yaklaşık 10 ton verim bekliyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Fadıllı Mahallesi’ndeki incir hasadına katıldı. Başkan Şadi Özdemir’e Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Akın Uludağ ve Resul Tarman, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez de eşlik etti. ​Ağaçlardan incir toplayan Başkan Şadi Özdemir, çalışanlarla sohbet etti.

​İncir hasadıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, ilçede hem siyah, hem de beyaz incirin yoğun olarak yetiştiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin incir üretiminde lider konumda bulunduğunu ve lezzetinin ülke sınırlarını aştığını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Dünyadaki incirin yarısından fazlası Türkiye’de üretiliyor. Siyah incirin başkenti de Bursa. Bu lezzet kentimizde 3 ilçede yoğunluklu olarak üretilmekte, bunlardan biri de Nilüfer. İyi tarım uygulamaları ile ürettiğimiz incirden bu yıl yaklaşık 10 ton verim bekliyoruz” dedi. Başkan Özdemir, bütün bölgeyi örgütleyip kooperatifleşerek ilçede tarımı yeniden ayağa kaldırmak istediklerinin altını çizerken, ürünlerin Nilüfer Bostan ve Kantin Nilüfer’den temin edilebileceğini belirtti.