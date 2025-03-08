Bursa Nilüfer Belediyesi, ramazan ayında her gün aşevinde yüzlerce kişiye iftar yemeği vererek dayanışma sofraları kuruyor.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, ramazan ayında dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi’nde, Ramazan ayı boyunca her gün yüzlerce kişi iftar sofrasında buluşuyor.

Nilüfer Belediyesi, aşevinde her gün 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüsüyle 450 ila 500 kişiye iftar veriyor. Vatandaşlar da ramazan ayının bereketini paylaşarak birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nilüfer Belediyesi, iftar sofralarında üniversite öğrencilerini de unutmadı. Tophane Rotary Kulübü iş birliğiyle Görükle’deki Nilbel Kafe’de her gün 350 öğrenciye iftar yemeği sunuluyor. Öğrenciler, sıcak bir yemekle iftarlarını açarken, aynı zamanda ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu paylaşıyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek bu dayanışma sofraları, Nilüfer’de paylaşma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeye devam edecek.