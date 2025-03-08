Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi üyeleri, her yıl ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftar davetinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi üyeleri, her yıl ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftar daveti Gönlü Ferah Otel'de gerçekleşti. Düzenlenen iftar yemeğine tüm üyeler ve eşleri katıldı. Dönem Başkanı Yasemin Mutlu mazereti sebebiyle geceye katılamazken geceye Başkan Yardımcısı Sema Güzelkazaz ve yönetim kurulu örnek bir ev sahipliği yaptı.

İftarda konuşan TAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Sema Güzelkazaz, yeni dönemde de bir yandan burs verdikleri öğrencilerin hayatına dokunmaya devam ederken, diğer yandan gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projeleriyle özellikle annelerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Sema Güzelkazaz'ın konuşmasının ardından söz alan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi üyesi Gizay Tanca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir konuşma yaptı. Tanca konuşmasında ''Kadınlarımız, hem ailelerimizi hem de iş dünyamızı şekillendirmektedir. Kadınların güçlendirilmesi sadece bireyler için değil, tüm toplum için gereklidir.

Erkek egemenliğinin olduğu ülkemizde bu ön yargıyı ortadan kaldırmalı ve iş hayatında ve sosyal yaşamda kadınların daha görülür ve etkili olmasını sağlamak gerekiyor'' dedi. Konuşmalar sonrasında kuruluşundan bu güne dek dernek çalışmalarında yer alan üyelere yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.