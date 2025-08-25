Bursa Nilüfer Belediyesi ve TTF iş birliğinde düzenlenen 14 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliği ile düzenlenen “14 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi” sona erdi. Yenigün Tenis Akademisi’ndeki mücadelelere 160’a yakın sporcu katıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı maçlarda genç raketler, performansları ile dikkat çekti.

Müsabakalar sonrası düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan katıldı. Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, tüm sporculara hayatlarında başarılar diledi. Centilmenlik çerçevesinde güzel müsabakaların yapıldığını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Yarışacaksınız. Bazen sonucu istediğiniz gibi olacak. Bazen istediğiniz gibi olmayacak. Unutmayacağız ki çalışanların büyük başarılara imza atma ihtimali var. Çalışmayanların başarma ihtimali yok. O nedenle çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Hayatın çok başındasınız. Gelecekte bizi uluslar arası arenalarda temsil edeceğinize inanıyorum. Bu ortamı sağlayan ve organizasyona imza atanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Maçlar sonrasında tek kadınlar 1’incisi Alin Serra Sever, finalisti Irmak Özdemir; çift kadınlar 1’incileri Irmak Özdemir ve Ela Uysal, finalistleri Asi Derin Eren ve Eda Güven oldu. Tek erkekler maçlarında 1’inci Kerem Bozkurt, finalisti Adnan Ömer Orcan; çift erkekler 1’incileri Kayra Aydın ve Efe Kip, finalistleri ise Kerem Yıldırak ve Mehmet Doruk Şahin olarak dereceye girdi.

Başarılı sporculara ödüllerini Başkan Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Meclis Üyesi Demirhan Aslan takdim etti.