Ermenistan/Erivan'da düzenlenen 10 m Havalı Tabanca Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

ANKARA (İGFA) - Ermenistan'ın Erivan kentinde 27 Şubat - 5 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Şampiyonası 10 m Havalı Tabanca yarışmalarında Türk Milli Takımı büyük başarı elde etti.

Havalı Tabanca Erkek kategorisinde J.Üsteğmen İsmail Keleş'in yer aldığı Milli Takım, 14 ülke takımı arasında toplam 1729 puan alarak gümüş madalya kazandı. Aynı sporcu, Erkek Trio Takım kategorisinde ise 8 ülke takımı arasındaki finalde Ukrayna'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadın kategorisinde ise J.Asb.Üçvş. Esra Bozabalı'nın yer aldığı Milli Takım, 7 ülke takımı arasındaki Havalı Tabanca Kadın Trio Takım finalinde Hırvatistan'ı yenerek bronz madalya kazandı.

Türk Milli Tabanca Atış Takımı, toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile turnuvayı tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Jandarma Genel Komutanlığı, milli sporcuları ve takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.