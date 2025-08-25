Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi’nde düzenlediği Kültür Sanat Festivali kapsamında Etnospor Sakarya Günleri başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi’nde düzenlediği Etnospor Sakarya Günleri, ilk günden yoğun ilgi gördü. Okçuluk gösterileri, mas güreşi ve çömlek oyunuyla alan şenlik havasına büründü. Aileler ve çocuklar birlikte etkinliklere katılarak keyifli bir gün yaşadı.

Geçmişin izlerini bugünlere taşıyacak kültür ve spor şöleni üç gün boyunca Millet Bahçesi’nde Sakaryalılarla buluşacak.

Festivalin ilk gününde minikler, uzman eğitmenler eşliğinde ok atmayı deneyimledi. Çömlek oyunu, mas güreşi ve geleneksel yarışmalarla keyifli anlar yaşayan çocuklar, yüz boyaları ve neşeli halleriyle etkinliğe renk kattı.

Etkinlik alanında sadece çocuklar değil, ebeveynler de aynı heyecanı paylaştı. Aileler hem çocuklarının mutluluğuna eşlik etti hem de sahnelenen gösterileri ilgiyle izledi. Millet Bahçesi, kuşakların aynı çatı altında buluştuğu kültürel bir şölene dönüştü.