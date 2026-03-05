Bunlar da ilginizi çekebilir

Locaların konumlandırılma süreci başvuru sırasına göre yapılacağını duyuran TFF, sınırlı sayıda locanın satışa sunulduğunu hatırlatarak, ilgililerin başvurularını zamanında tamamlaması gerektiğini belirtti.

Loca almak isteyen taraftarların, ön talep başvuru formunu doldurup en geç 16 Mart Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor.

Satışların koltuk sayısı üzerinden değil, locanın tamamı üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Millî Takımımızın 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Finali için sınırlı sayıda loca satışının başladığını duyurdu.

